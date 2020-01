Torino: cooperative fuorilegge, vasta operazione della Guardia di Finanza (Di giovedì 9 gennaio 2020) vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino dalle prime ore della mattina: nel mirino sono finite diverse cooperative che non avrebbero versato i contributi dei propri dipendenti all’Inps. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono impegnati nella notifica in misure di custodia cautelare, perquisizioni e sequestri. Sono in tutto un centinaio i militari impegnati nell’operazione.Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sarebbe anche emerso che le cooperative erano gestite da prestanome.Torino: cooperative fuorilegge, vasta operazione della Guardia di Finanza é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 09:14 di Thursday 09 January 2020 Leggi la notizia su blogo

SkyTG24 : #Torino, cooperative non versano contributi all'Inps - LaStampa : Cooperative “pirata”. - marinelli1957 : Evasione fiscale da 10 milioni, sette arresti nelle cooperative torinesi: non versavano contributi … -