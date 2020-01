Torino-Bologna: probabili formazioni, diretta streaming e tv (Di giovedì 9 gennaio 2020) Torino-Bologna: probabili formazioni, diretta streaming e tv Domenica 12 gennaio alle ore 15:00 si giocherà, allo stadio Olimpico, Torino-Bologna, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Si rivede il “mazzarrismo” In zona tranquillità al nono posto, il Torino di Walter Mazzarri ha totalizzato 24 punti e dopo l’ultimo successo contro la Roma vuole ambire a qualcosa di più che una semplice salvezza.Il nuovo anno per il la squadra granata si è aperto nel migliore dei modi con una vittoria in trasferta senza subire gol in un campo che sembrava impossibile come quello dell’Olimpico di Roma. Si comincia a rivedere quel mazzarrismo che mancava ormai da tempo. Contro il Bologna sarà una partita tosta: entrambe le squadre in gran forma che cercano la vittoria per sognare la zona Europa. La vittoria del Toro ... Leggi la notizia su termometropolitico

