Tina Cipollari fuori di seno | l’opinionista in posa provocante per… FOTO

Tina Cipollari - al rientro dalle vacanze natalizie rifiuta di pesarsi : Come molti sapranno Tina Cipollari non ha voluto attendere l’anno nuovo per i buoni propositi. Così lo scorso settembre la vamp ha fatto una promessa, prima di ricominciare con la nuova stagione di Uomini & Donne. L’opinionista si sarebbe messa a dieta seriamente, con l’obiettivo di perdere ben 20 kg acconsentendo a pesarsi in diretta e lasciandosi “seguire” da Maria De Filippi. Tutto bene i primi tempi, i primi 2 mesi sono trascorsi ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari sbotta con Maria De Filippi : “La frullo in faccia!” : Uomini e Donne, la pausa natalizia è finita. Per la gioia del pubblico, il seguitissimo programma di Maria De Filippi è tornato in onda subito dopo la Befana e la prima puntata del 2020 è stata dedicata al trono over. Protagonisti, al centro dello studio, Gemma Galgani e Juan Luis Ciano per l’attesissimo faccia a faccia. La coppia, come sostenevano le anticipazioni dal momento che la puntata in questione è stata registrata lo scorso 27 dicembre, ...

Tina Cipollari magrissima : le [FOTO] che hanno mandato il web in delirio : Tina Cipollari è l’opinionista più amata della tv: il suo “No, Maria io esco!” è un tormentone da anni e le sue liti con Gemma Galgani sono un cult. Ma avete mai visto la vamp di canale 5 struccata? Ecco le immagini!ina da giovane? Ecco le immagini! Sempre stata vamp, sempre stata stupenda Tina Cipollari ha dichiarato pubblicamente, durante una delle prime puntate di settembre del 2019, di voler iniziare una dieta per tornare ...

Uomini e Donne : Tina Cipollari smentisce la crisi e prepara il matrimonio : Tina Cipollari di Uomini e Donne prepara le nozze con Vincenzo Ferrara: smentita la crisi A inizio dicembre 2019 tante erano le voci che volevano Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in crisi. In realtà, la relazione tra l’opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi e il ristoratore fiorentino prosegue senza intoppi. Lo dimostrano le foto pubblicate da Diva e Donna. La coppia è più unita che mai. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si ...

Tina Cipollari - capodanno di passione insieme a un uomo : la verità su Vincenzo Ferrara : Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. L’opinionista come tutti sanno dopo la fine della storia con Kiko Nalli ha legato sentimentalmente con Vincenzo Ferrara. Nelle ultime settimane, però, l’amica di Gianni Sperti è stata al centro di numerosi pettegolezzi, in quanto pare sia tornata single. Dopo varie domande da parte dei follower, Tina ha risposto a tutti con una foto pubblicata nel ...

Tina Cipollari capodanno di passione insieme a un uomo | La verità su Vincenzo Ferrara : Sembrerebbe proprio che per Tina Cipollari il capodanno sia stato di passione insieme a uomo tanto da, ammettere la verità sulla relazione con Vincenzo Ferrara. Cosa sta succedendo per la coppia? L’opinionista indiscussa di Uomini e Donne, Tina Cipollari, si è data anche lei da fare durante le feste natalizie ma soprattutto durante l’ultimo giorno […] L'articolo Tina Cipollari capodanno di passione insieme a un uomo | La verità ...

Tina Cipollari non è single/ La foto a Capodanno spazza via la 'crisi' con Vincenzo : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati, lo scatto di Capodanno postato dal ristoratore mette la parola 'fine' al gossip.

Tina Cipollari saluta il 2020 con Vincenzo Ferrara - l’opinionista non è tornata single : Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara non si sono lasciati. Lo dimostra la foto postata poche ore fa su Instagram dal ristoratore fiorentino, ultimo compagno dell’opinionista di “Uomini e Donne”. Lo scatto aiuta i due a superare le voci di crisi che si erano fatte strada in rete a inizio dicembre. Tina e Vincenzo hanno salutato insieme l’arrivo del nuovo anno e concluso il 2019 in compagnia l’uno dell’altra. Ancora una volta, la crisi ...

Tina Cipollari saluta il 2020 con Vincenzo Ferrara - l’opinionista non è tornata single : “Si sono lasciati, si vedevano sempre meno” si diceva a inizio dicembre di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. In realtà, la relazione tra l’opinionista di “Uomini e Donne” e il ristoratore fiorentino prosegue senza intoppi. Lo dimostra l’ultima foto postata da Vincenzo che con Tina ha trascorso il Capodanno 2020.Continua a leggere

Tina Cipollari struccata : l’opinionista è irriconoscibile [FOTO] : Tina Cipollari è l’opinionista più amata della tv: il suo “No, Maria io esco!” è un tormentone da anni e le sue liti con Gemma Galgani sono un cult. Ma avete mai visto la vamp di canale 5 struccata? Ecco le immagini! Sempre bellissima! Tina anche al naturale si mostra molta bella. Vediamo spesso Cipollari con make up importanti, le piace avere lo sguardo ben definito, infatti viene truccato con matita e eyeliner, e rossetti ...

Compensi Uomini e Donne - Tina Cipollari e Gianni Sperti - Jack Vanore e Tinì Cansino : ecco quanto guadagnano per ogni puntata : quanto percepiscono gli opinionisti di U&D? Chi segue il dating show Uomini e Donne sa perfettamente che è suddiviso in due Troni: quello classico e quello over. Oltre alla padrona di casa Maria De Filippi, in studio sono presente anche gli opinionisti. Nel primo sono presenti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e da poco anche l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Mentre nel parterre senior oltre all’ex ballerino e alla vamp ...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara prossimi alle nozze con il 2020 : Starebbero organizzando tutto in grandissimo segreto Tina Cipollari e quello che da circa un anno e mezzo è il suo partner nella vita, lo chef dei vip Vincenzo Ferrara. L’alchimia tra i 2 è stata immediata e visibile sin dai primi scatti insieme. Ora la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo. A raccontarlo è il settimanale Nuovo che, pur non svelando i dettagli, ne parla come di un’indiscrezione esplosiva. Per la vamp di Uomini & ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo presto sposi dopo il matrimonio di Tina Cipollari? L’indiscrezione : Kikò Nalli e Ambra Lombardo in crisi dopo il finto bacio con Arena? Sicuramente la relazione sentimentale tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo è molto ballerina, nel senso che si passa a periodi sereni a quelli tempestosi. Qualche settimana fa il parrucchiere romano ha dovuto fare i conti sul presunto tradimento della fidanzata con l’altro ex gieffino Gaetano Arena. Ma l’ex di Tina Cipollari ha sempre creduto alle parole della ...

“Tutto in segreto”. Uomini e Donne - Tina Cipollari ancora nel mirino : la voce è sicura : Orma la lieta notizia è certa. Tina Cipollari, l’opinionista più famosa e irriverente d’Italia, sembrerebbe pronta per il grande passo verso l’altare in abito bianco. Come tutti sanno, Tina prende di mira la corteggiatrice torinese del trono over Gemma Galgani, per non essere ancora riuscita a trovare un amore corrisposto. E adesso è proprio lei a dover compiere il grande salto. Dopo la fine del matrimonio con il parrucchiere Kikò Nalli, adesso ...