The Witcher: la showrunner della serie Netflix spiega perché ci sono voluti 'mesi' per lavorare alla parrucca di Henry Cavill (Di giovedì 9 gennaio 2020) La showrunner della serie The Witcher di Netflix, Lauren S Hissrich, ha rivelato che il team ha trascorso "mesi" a lavorare sulla parrucca di Henry Cavill per assicurarsi che fosse quella più adatta.Nella serie Netflix, Cavill interpreta Geralt di Rivia - alias White Wolf - le cui lunghe ciocche bianche e fluenti sono molto lontane dal solito look dell'attore.Ma si scopre che la parrucca del Geralt di Cavill è stata piuttosto difficile da perfezionare, e la Hissrich ha rivelato che ci sono voluti "mesi" per trasformare la parrucca da un "abominio" in qualcosa di cui erano soddisfatti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

