«The New Pope»: com'è la serie di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Chiesa non ammette sfumature: o è acciaio indistruttibile o è porcellana fragilissima. The New Pope cerca, però, la via del vetroresina, il perfetto compromesso tra chi accende la radio per sintonizzarsi sul respiro affaticato di Lenny Belardo e chi prende in mano la situazione cercando il sostituto più giusto da mettere al suo posto. I nove episodi della nuova serie originale diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, dal 10 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv, rispondono a questo gioco delle parti, a questa bilancia bascula che pende ora verso la santità e ora verso la corruttibilità dell'animo, ora verso la virtù e ora verso il ... Leggi la notizia su vanityfair

