The Handmaid’s Tale 4 avrà solo 10 episodi: la fine è vicina? Lo showrunner dice la sua (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono passati ormai parecchi mesi dall'ok di Hulu a The Handmaid's Tale 4, un rinnovo arrivato con largo anticipo rispetto alla messa in onda della terza stagione. Come se non bastasse è ormai certa la partenza delle operazioni di produzione nella primavera di quest'anno, motivo per cui pare difficile che i nuovi episodi possano debuttare fra aprile e giugno come negli anni precedenti. Alla notizia di questo slittamento si aggiunge ora una nuova comunicazione ufficiale di Hulu, secondo la quale la quarta stagione di The Handmaid's Tale si snoderà in dieci episodi, e non in tredici come la seconda e la terza. Inevitabile l'allarme dei fan e la curiosità della stampa, ma lo showrunner Bruce Miller si è affrettato a rassicurare tutti dichiarando che la decisione è parte di un progetto più generale stabilito fin dal principio. Dal mio punto si vista si tratta di una decisione creativa ... Leggi la notizia su optimaitalia

