The Future State, le nuove promesse del rap di Roma al Goa Club venerdi’ 10 gennaio (Di giovedì 9 gennaio 2020) TOUCH THE WOOD presenta: THE Future State VI. Da Rock In Roma a centinaia di migliaia di streams: il futuro del rap Romano live al Goa Club. Garage Gang (live) – Security (live) – Radical (live) – Marco G. aka Mr. Kite (dj) – Trendy Belgium (dj) – Amanda Lean e Not For Climbing (dj). Venerdì 10 gennaio 2020 Goa Club – Via Giuseppe Libetta 13, 00154 Roma Venerdì 10 gennaio Touch The Wood presenta “The Future State”, un evento speciale in cui si presentano i nuovi talenti della scena hip hop Romana. Giunto alla sua sesta edizione, questo format nel tempo ha ospitato producer e rapper che successivamente si sono affermati sul mercato italiano con forza, come Frenetik & Orang3, Sorrowland, Capibara o Close Listen, In programma le esibizioni live della Garage Gang, di Security e di Radical, nuovi artisti che stanno arrivando all’attenzione dei media e del pubblico ottenendo le ... Leggi la notizia su romadailynews

