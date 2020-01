The Batman | Robert Pattinson | Da giovane ero ossessionato dai film su Bruce Wayne

The Batman : le foto dal set svelano l'epoca in cui il film sarà ambientato? : The Batman ambientato negli anni '90? Un esame attento delle foto leaked dal set indicherebbe la vera epoca di ambientazione del film. Le foto dal set di The Batman confermerebbero l'epoca in cui il film di Matt Reeves sarà ambientato, come svela un'analisi attenta di Heroic Hollywood. I fan muoiono dalla voglia di saperne di più sulla nuova avventura dell'Uomo Pipistrello e le foto leaked scattate a Londra, a un attento esame, rivelerebbero ...

«The Batman» : Colin Farrell sarà il Pinguino : Il sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellIl sexy detective Colin FarrellLa chioma d’argento, il cappotto sigillato per ripararsi dal freddo e un ombrello chiuso che usa come se fosse un bastone da passeggio. È così che si presenta Colin Farrell sul set londinese di The Batman, il nuovo capitolo dedicato alla saga del Cavaliere Oscuro che lo ha reclutato nel ...

The Batman : Colin Farrell sarà il Pinguino - la conferma nelle foto leaked : Colin Farrell nelle foto leaked dal set di the Batman nei panni del Pinguino, confermato ufficialmente il ruolo dell'attore irlandese nel cinecomic di Matt Reeves in fase di ripresa a Londra. La lavorazione di The Batman è in corso a Londra e le nuove foto leaked dal set confermano le teorie dei fan, Colin Farrell sarà il Pinguino. Matt reeves ha già dato il via alle riprese del cinecomic atteso nei cinema nel luglio 2021. L'hype per The Batman ...

The Batman : Robert Pattinson a bordo di una moto nelle prime foto dal set? : Le prime foto dal set di The Batman potrebbero regalare le prime immagini di Robert Pattinson in versione Bruce Wayne. Robert Pattinson sembra sia stato avvistato per la prima volta sul set di The Batman, come dimostrano alcune foto scattate durante le riprese in corso nella città di Londra. Il regista Matt Reeves ha iniziato infatti il lavoro sul nuovo cinecomic dedicato alla storia di Bruce Wayne e online sono stati condivisi alcuni scatti che ...

The Batman : Zoë Kravitz ai Golden Globe con il taglio alla Catwoman : Zoë Kravitz ai Golden Globe 2020 con il taglio alla Catwoman che avrà in The Batman: i fan approvano la scelta e immaginano già il look di Selina Kyle per il film. Zoë Kravitz debutta un nuovo taglio di capelli ai Golden Globe 2020, e il web non ci mette molto a notare la somiglianza con quello sfoggiato nei fumetti da Selina Kyle a.k.a. Catwoman, il personaggio che interpreterà in The Batman, film di Matt Reeves. Zoë Kravitz, la Bonnie Carlson ...

The Batman : Jeffrey Wright annuncia l'inizio delle riprese : L'attore Jeffrey Wright ha svelato di aver iniziato le riprese di The Batman e online e appaiono nuove foto dal set. The Batman arriverà sugli schermi solo il 25 giugno 2021 e le riprese sono iniziate nella città di Londra, come rivela un tweet condiviso online da Jeffrey Wright. L'attore, che ha il ruolo del comissario Gordon, ha infatti scritto online che era pronto a immergersi nel mondo tratto dai fumetti della DC. Jeffrey Wright ha ...

The Batman : Gotham City nelle nuove foto dal set del film : Gotham si svela nelle prime foto dal set londinese di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves che vedrà protagonista Robert Pattinson. Londra si trasforma in Gotham nelle prime foto dal set di The Batman, il nuovo film di Matt Reeves che vedrà protagonista Robert Pattinson. La produzione del film è appena iniziata e online sono emersi i primi dettagli di quello che sarà lo scenario del film. Come si può vedere nelle foto condivise sui social, a ...

The Batman : Matt Reeves in lite con Warner Bros. per tenere il film fuori dal DCEU : Il regista di The Batman Matt Reeves sarebbe in conflitto con Warner Bros. per tenere il suo film al di fuori del DCEU, sulla scia del successo di Joker. Secondo alcuni rumor, in casa Warner Bros. sarebbe in corso un conflitto tra il regista Matt Reeves e lo studio per tenere The Batman fuori dal DC Extended Universe. Dopo i flop di Justice League e Suicide Squad, Warner Bros. sembra aver ritrovato la strada maestra piazzando successi come ...

The Batman : nuovi dettagli sulla Batsuit di Robert Pattinson : nuovi dettagli sul costume che l'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson indosserà in The Batman hanno fatto la loro comparsa su Twitter. nuovi dettagli sul costume di Robert Pattinson in The Batman sono stati diffusi dal reporter di Variety Kris Tapley. Il giornalista ha pubblicato su Twitter un'anticipazione aull'aspetto della nuova Batsuit. Secondo Kris Tapley, il costume indossato da Robert Pattinson in The Batman sarà basato sul design di Lee ...

The Batman : le prime foto dal set anticipano un imponente funerale : Le prime foto dal set di The Batman svelano la costruzione di un'imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale. Le riprese di The Batman stanno per prendere il via a Cardington, le prime foto dal set svelano la costruzione di un'imponente cattedrale in cui verrà ambientata la scena di un funerale. Si tratterà forse del funerale dei genitori di Bruce Wayne? L'utente @CardingtonSheds ha diffuso su Twitter una serie di foto ...

Robert Pattinson : "Se con The Batman va male - mi darò al porno" : Robert Pattinson, futuro protagonista di The Batman, scherza sulle aspettative altissime legate al ruolo: se va male, si darà al porno indipendente. Robert Pattinson si darà al porno. Così la star di The Batman ha scherzato sulle tantissime aspettative legate ad un ruolo così affascinante ma anche impegnativo, che sta affrontando dalla scorsa primavera. Per la precisione Robert ha specificato che se gli andrà male con questo film si darà al ...

Un artista ha anticipato l'aspetto del nuovo Uomo Pipistrello in The Batman realizzando un calco del viso di Robert Pattinson e inserendolo nella maschera di Batman, il risultato è diventato subito virale. Dovremo attendere un po' di tempo prima di vedere Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro. In attesa dell'uscita di The Batman, lo scultore @ReevzFX ha realizzato un calco del volto dell'attore aggiungendo la maschera di Batman.

Batman Arkham Legacy assente ai The Game Awards 2019 : che fine ha fatto? : A distanza di ormai un giorno abbondante dalla conclusione dei The Game Awards 2019 abbiamo praticamente metabolizzato le grandi presenze, sebbene ci sia un'assenza altrettanto rilevante che pesa come un macigno sull'evento, quella di Batman Arkham Legacy. Il nuovo capitolo della serie videoludica dedicata all'Uomo Pipistrello era atteso all'appuntamento con i fan proprio in occasione della notte degli Oscar dei videogiochi. Ma tutti i ...

The Batman : Dave Bautista ha anticipato che sarà Bane in un misterioso post? : Dave Bautista potrebbe aver anticipato ai fan la sua partecipazione al cinecomic The Batman nel ruolo del villain Bane in un misterioso post pubblicato su Twitter. Un post misterioso di Dave Bautista pubblicato su Twitter potrebbe aver anticipato la presenza dell'attore in The Batman nel ruolo del villain Bane. Poche ore fa Dave Bautista ha condiviso su Twitter una sua foto che lo vede vicino al logo Warner Brothers in quello che sembra un ...