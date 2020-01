The Batman, Robert Pattinson: "Da giovane ero ossessionato dai film su Bruce Wayne di Tim Burton" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Robert Pattinson, protagonista di The Batman, ha svelato di aver sempre amato i film diretti da Tim Burton dedicati a Bruce Wayne. Robert Pattinson è tornato a parlare della sua scelta di accettare il ruolo da protagonista in The Batman, film diretto da Matt Reeves, dopo aver più volte dichiarato di non voler più essere coinvolto in progetti blockbuster a causa della sua esperienza con Twilight. L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha quindi spiegato di essere un grande fan del personaggio tratto dai fumetti e di considerarlo un ruolo prestigioso che spesso vede coinvolti registi e star di primo livello. Robert Pattinson ha spiegato: "C'era qualcosa che mi ha sempre attirato. Penso che esista all'esterno dell'ambito dei blockbuster. I film di Batman ... Leggi la notizia su movieplayer

