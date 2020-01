Terremoto oggi in Italia 9 gennaio 2020: scosse in provincia di Perugia | Scosse in tempo reale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Terremoto oggi 9 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 9 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 0,18 – Scosse in provincia di Perugia Diverse Scosse di Terremoto si sono verificate in provincia di Perugia. La prima, di magnitudo 1.5, è stata registrata a Fossato di Vico a una profondità di 11 chilometri, mentre la seconda si è verificata alle 0,35 a Norcia. In questo caso la magnitudo del sisma è stato di 1.1, mentre l’ipocentro è stato ... Leggi la notizia su tpi

