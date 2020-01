Terremoto in Porto Rico: distrutta Punta Ventana, formazione rocciosa meraviglia del mondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lunedì 6 gennaio scorso un Terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito Porto Rico. Il giorno successivo un altro sisma, questa volta di magnitudo 6.4, ha fatto tremare l’isola caraibica. Si tratta del Terremoto più forte che il paese ha dovuto subire da più di cento anni a questa parte. Oltre ad un morto e decine di feriti, una meta simbolo è stata completamente distrutta. Punta Ventana, meglio nota come Window Point per la sua forma ad arco che la faceva assomigliare ad una finestra, è crollata. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Guayanilla, Nelson Torres Yordan, città che si trova sulla costa meridionale del paese.Si trattava di una formazione rocciosa diventata luogo turistico per eccellenza e, per questo, uno dei simboli del Porto Rico, tanto da divenire anche l’unica formazione rocciosa a figurare tra le meraviglie del mondo. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

