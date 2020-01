Terremoto Centro Italia: “Spese di autonoma sistemazione superiori ai danni” (Di giovedì 9 gennaio 2020) I soldi percepiti finora da un residente con il Contributo di autonoma sistemazione (Cas), cioe’ per stabilirsi in un alloggio alternativo mentre la propria casa e’ inagibile a causa del Terremoto, superano quelli che serviranno per riparare i danni lievi dell’abitazione. E’ un caso emblematico e paradossale riferito da un pensionato di Pieve Torina, nel Maceratese, in questa fase di grande difficolta’ per la ricostruzione post sisma. “Lo Stato – dice all’ANSA Alessandro Gentilucci, sindaco del piccolo Centro – non è in grado di garantire quel concittadino, che dice di aver preso piu’ soldi dal Cas di quelli che gli spettano contributo per recuperare i danni lievi, perché la normativa non mette nelle condizioni i tecnici di essere pronti nella fase della ricostruzione”. “Lo Stato – prosegue – ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

poliziadistato : #CapodellaPolizia a Amatrice (Rieti) per inaugurazione centro anziani realizzato dall'Associazione nazionale della… - marino29b : RT @poliziadistato: #CapodellaPolizia a Amatrice (Rieti) per inaugurazione centro anziani realizzato dall'Associazione nazionale della Poli… - DomenicoMazzil5 : RT @poliziadistato: #CapodellaPolizia a Amatrice (Rieti) per inaugurazione centro anziani realizzato dall'Associazione nazionale della Poli… -