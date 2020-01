Tennis, esibizione benefica per l’Australia: in campo Federer, Nadal e Serena Williams (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mercoledì 15 gennaio, alla 'Rod Laver Arena', a Melbourne si sfideranno in un'esibizione benefica sette grandissimi Tennisti. Giocheranno per aiutare l'Australia, devastata dagli incendi, quattro grandi Tennisti: Rafa Nadal, Roger Federer, Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas, e tre grandi giocatrici: Serena Williams, Naomi Osaka e Caroline Wozniacki. Leggi la notizia su fanpage

