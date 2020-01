Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva confessa a Robert di essere incinta! E lui… (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una confessione davvero clamorosa sta per sconvolgere ancora una volta il rapporto tra Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané). Proprio quando i due coniugi sembreranno essere vicini alla riappacificazione, nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore una notizia inaspettata metterà tutto in dubbio. E questa volta non ci sarà possibilità di tornare indietro… Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva si riavvicina a Robert e scopre di essere incinta Valentina ascolta una conversazione tra Eva e Robert, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Il loro sembrava l’amore perfetto, eppure è accaduto l’impensabile: alla fine Eva e Robert si sono lasciati! Come sappiamo, la colpa della sconvolgente separazione degli ex protagonisti della sesta stagione di Tempesta d’amore è di ... Leggi la notizia su tvsoap

