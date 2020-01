Teatro Argentina, torna ‘Luce sull’Archeologia’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – Il Teatro di Roma riporta in scena Roma e la sua Storia attraverso il ciclo di incontri di Storia e Arte ‘Luce sull’Archeologia’, sesta edizione di un appuntamento divenuto ormai imperdibile per il pubblico romano, che nelle passate stagioni ne ha decretato un successo senza precedenti con lunghe code al botteghino e un Teatro sempre gremito in ogni ordine di palchi. Alle origini di Roma. Miti, popoli, culture e’ il tema del programma di otto appuntamenti – da gennaio ad aprile al Teatro Argentina, la domenica alle 11 (12 e 26 gennaio, 9 e 23 febbraio, 8 e 22 marzo, 19 aprile e un incontro straordinario il 21 aprile in occasione del Natale di Roma) – un viaggio di parole, testimonianze e immagini per raccontare non solo la storia piu’ antica di Roma, ma anche la progressiva conquista del Lazio, analizzando i miti di fondazione e i ... Leggi la notizia su romadailynews

