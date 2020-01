Taylor Mega commenta il Grande Fratello Vip | frecciatine acide contro Antonella Elia

Grande Fratello Vip 2020 - Taylor Mega vs Antonella Elia : "E' l'entrata che meritavi" (video) : Taylor Mega, ieri sera, mercoledì 8 gennaio 2020, ha commentato l'ingresso di Antonella Elia nella casa della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip'. L'amatissima conduttrice, infatti, non è entrata dalla porta principale ma dal tugurio suscitando l'ironia della influencer.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2020, Taylor Mega vs Antonella Elia: "E' l'entrata che meritavi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 gennaio 2020 11:00.

Gf Vip - Taylor Mega contro la Elia : "Questa è l'entrata che meritavi" - : Francesca Galici Nuovo capitolo dello scontro tra Antonella Elia e Taylor Mega, che prende in giro l'ingresso al Gf Vip della showgirl torinese Sono stati molti i personaggi noti che hanno seguito e commentato l'ingresso dei loro colleghi nella casa del Gf Vip. Da Filippo Nardi che tifava per Paola Di Benedetto ai professionisti di Amici che hanno supportato Paolo Ciavarro, in pochi ieri non hanno seguito la prima puntata del Grande ...

Taylor Mega irriconoscibile : prima e dopo la chirurgia [FOTO] : Non si fa altro che parlare della bellezza dell’influencer più famosa: Taylor Mega. E come non si potrebbe? La star del web è meravigliosa, ha un fisico da urlo che farebbe invidia a tutti. Ma è sempre stata così? Scopriamo insieme com’era in passato… Taylor Mega prima e dopo la chirurgia Taylor Mega è rifatta. Ad una prima occhiata appaiono evidenti i ritocchi dichiarati dalla diretta interessata, ovvero labbra e seno. ...

Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip : Taylor Mega la prende in giro : Taylor Mega prende in giro Antonella Elia per il suo ingresso al Grande Fratello Vip Taylor Mega non dimentica. A distanza di settimane la web influencer è ancora arrabbiata con Antonella Elia, con la quale ha avuto un’accesa discussione a La repubblica delle donne in merito alle sue foto su Instagram. L’ex soubrette di Corrado […] L'articolo Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip: Taylor Mega la prende in giro proviene da ...

Taylor Mega Instagram - nel suo mini dress rosso fa battere il cuore : «Semplicemente divina!» : Ci erano mancate le foto provocanti e maliziose di Taylor Mega, ma per fortuna la bella influencer sta recuperando. Qualche ora fa ha condiviso tra le sue stories di Instagram una serie di foto che sono da capogiro, come suo solito. Non ci sorprende che il suo account collezioni più di due milioni di followers, in fondo Taylor riesce a mantenere un ottimo rapporto con i suoi fan e non solo. Spesso e volentieri condivide foto ad alto contenuto ...

Guess my age 2020 : su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati - Giulia De Lellis - Taylor Mega : A partire da oggi, lunedì 6 gennaio 2020, torna il game show Guess My Age – Indovina l’età, condotto come sempre da Enrico Papi, con nuove puntate che avranno come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo. In onda dal lunedì al venerdì in access prime time su TV8, il programma, prodotto da Banijay Italia, ha un'unica regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. Nei primi episodi della nuova edizione, i giocatori potranno contare ...

Taylor Mega pazzesca : completamente come mamma l’ha fatta [FOTO] : Stupenda è dire poco! Taylor Mega sfoggia un fisico praticamente perfetto e l’unica cosa che si può fare è invidiarla. In questo scatto sexy la vediamo completamente senza veli… Taylor come mamma l’ha fatta Sguardo intenso, capelli lunghi e selvaggi: Taylor Mega attenta al cuore dei followers. In questa immagine è completamente nuda, non lascia nulla all’immaginazione. E’ la foto di un calendario che fa sognare ...

Giulia De Lellis come Taylor Mega : derubata in casa ma a Capodanno : Se un novello Plutarco dovesse riscrivere una versione moderna e stracontemporanea, legata al modo dei social di Vite parallele, dovrebbe necessariamente mettere insieme Taylor Mega e Giulia De Lellis. Entrambe regine di Instagram, entrambe sempre bisognose di elemosinare di ‘essere una notizia’ (con la complicità della televisione), entrambe derubate. Già, derubate. E se a Taylor Mega il furto è toccato a Natale. A Giulia De Lellis ...

Taylor Mega e quel furto in casa : "Paura della gente che mi guarda" - : Novella Toloni Rispondendo alle domande dei suoi follower sui social, l'influencer ha confessato di non riuscire a superare il furto subito nella sua casa alla Vigilia di Natale e di aver paura di tutto Taylor Mega non si aspettava certo di trascorrere le festività di Natale all'insegna della paura. Il recente furto subìto nella sua abitazione milanese, la notte prima di Natale, ha turbato profondamente l'influencer che, sempre sui ...

Taylor Mega racconta cosa le hanno rubato i ladri il giorno di Natale : Tramite alcune Instagram Stories, Taylor Mega ha parlato di quello che le è stato rubato dai ladri a Natale. L’influencer, protagonista di un acceso scontro con Antonella Elia alcuni giorni fa, ha però chiarito di avere avuto con sé molti dei gioielli e delle sue borse più preziose. Il bottino dei ladri entrati in casa di Taylor Mega Taylor Mega è stata derubata a Natale, quando alcuni ladri sono entrati nella sua casa a Brera, nel ...

Taylor Mega si sfoga dopo il furto : ecco cosa le hanno rubato i ladri a Natale : Taylor Mega si sfoga su Instagram dopo il furto subito, l’influencer parla degli oggetti di valore che i ladri le hanno rubato Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Taylor Mega, la bellissima influencer sta attraversando giorni delicati a causa del furto subito a Natale, alcuni ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano mentre lei non c’era e le hanno rubato alcuni oggetti di valore. Poche ore fa la Mega si ...

Taylor Mega dopo il furto in casa : “Presi gioielli e borse - già successo quando ero meno benestante” : Taylor Mega, all’anagrafe Elisa Todesco, ha specificato in una serie di stories Instagram il bottino che le è stato sottratto in casa dopo il furto subito a Natale. “Presi gioielli e borse, già successo quando ero meno benestante” ha dichiarato, puntualizzando di avere con sé molti dei gioielli più preziosi e le borse alle quali teneva di più. Grazie di cuore, ieri ero nel drama più totale. Era successo già quattro anni ...

Taylor Mega dopo il furto in casa : “Presi gioielli e borse - già successo quando ero meno benestante” : Taylor Mega, all'anagrafe Elisa Todesco, ha specificato in una serie di stories Instagram il bottino che le è stato sottratto in casa dopo il furto subito a Natale. "Presi gioielli e borse, già successo quando ero meno benestante" ha dichiarato, puntualizzando di avere con sé molti dei gioielli più preziosi e le borse alle quali teneva di più.Continua a leggere

“In questura da 2 giorni”. Furto a casa di Taylor Mega - ecco il bottino dei ladri : Taylor Mega torna a parlare sui social della brutta disavventura alla quale ha dovuto far fronte. Un Furto nella sua casa milanese mentre lei era lontana per i festeggiamenti del Natale. L’influencer, con una serie di Stories su Instagram, ha rivelato il bottino che si sono portati via i ladri. Fortunatamente, se così si può dire in una simile situazione, il malloppo è stato contenuto come ha spiegato la stessa Elisa Todesco (nome all’anagrafe ...