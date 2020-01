Taglio parlamentari, slitta la richiesta di referendum: mancano le firme (Di giovedì 9 gennaio 2020) slitta il deposito in Cassazione del quesito referendario contro il Taglio dei parlamentari. Sono venute a mancare alcune delle 64 firme dei senatori necessarie per la richiesta di referendum. Andrea... Leggi la notizia su ilmattino

