Taglio dei parlamentari, salta il deposito delle firme per il quesito referendario. Quattro senatori di Forza Italia vicini alla Carfagna si sfilano. Ne servono 64 entro domani (Di giovedì 9 gennaio 2020) Slitta il deposito in Cassazione del quesito referendario contro il Taglio dei parlamentari. Al momento mancano tutte le 64 firme dei senatori necessarie. A renderlo noto è stato Andrea Cangini (nella foto) assicurando che sarà preso un nuovo appuntamento. “In 4 hanno ritirato le firme ma altri si stanno aggiungendo per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento”, ha aggiunto l’esponente di Forza Italia. I quattro senatori di Forza Italia che hanno ritirato le firme sono dell’area vicina a Mara Carfagna e guidati da Massimo Mallegni. I promotori della raccolta, a quanto ha appreso l’Ansa, stavano chiudendo il verbale, quando Mallegni ha bloccato l’operazione, dando vita alla discussione. Il verbale è stato quindi bloccato, così come la consegna. Una riflessione sarebbe in corso anche tra i senatori del Pd che hanno firmato, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

you_trend : ?? #BREAKING: 6 senatori hanno ritirato la propria firma dalla richiesta di #Referendum Costituzionale sul taglio de… - repubblica : Taglio dei parlamentari, quattro senatori ci ripensano. Mancano le firme per il referendum e slitta il deposito in… - repubblica : Taglio dei parlamentari, mancano firme per chiedere il referendum: slitta il deposito in Cassazione -