Taglio dei parlamentari: otto senatori ritirano la firma per avviare la richiesta di referendum (Di giovedì 9 gennaio 2020) Svolta improvvisa sul tema del Taglio dei parlamentari: otto senatori hanno ritirato la firma per avviare la richiesta di referendum sulla legge approvata lo scorso ottobre per ridurre il numero delle poltrone in Parlamento. La consegna delle 64 firme necessarie (un quinto dei membri di una Camera, secondo l’articolo 138 della Carta) doveva avvenire oggi in Cassazione, ma il numero si è fermato a 58 e quindi l’appuntamento è stato, inevitabilmente, annullato. Taglio dei parlamentari, otto senatori ritirano la firma Come ha spiegato l’esponente di Forza Italia Andrea Cangini, uno dei promotori della raccolta, a Fanpage.it, “l’appuntamento della consegna firme in Cassazione per chiedere un referendum sul Taglio dei parlamentari è slittato perché alcuni senatori, credo quattro, hanno chiesto di ritirare le firme che avevano apposto, altri stanno chiedendo ... Leggi la notizia su urbanpost

