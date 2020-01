Tafida lascia la rianimazione, come sta la bimba curata al Gaslini (Di giovedì 9 gennaio 2020) I medici scelgono la cautela, ma è evidente dal loro racconto che per Tafida, la bimba di cinque anni trasferita da Londra in Italia e curata al Gaslini di Genova, ci sono miglioramenti. Dalla terapia ad alta intensità infatti la bimba è stata trasferita alla terapia a media intensità e l’obiettivo finale è quello di poterle garantire un’assistenza domiciliare. La bimba è al Gaslini dal 15 ottobre. È arrivata dopo una battaglia legale fra i genitori e il Royal London Hospital che voleva interrompere il supporto alle funzioni vitali della bambina, in coma dopo un aneurisma, perché i medici non ritenevano ci fossero speranze di recupero. A Genova è stata sottoposta a un intervento chirurgico e, dopo le terapie, ha potuto iniziare lo «svezzamento» dalla ventilazione assistita, cioè la respirazione autonoma, senza respiratore, per brevi periodi. «Questi miglioramenti», ha spiegato Paolo ... Leggi la notizia su vanityfair

