Sylvie Lubamba si spoglia a piazza Duomo per manifestare contro il razzismo - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roberta Damiata Manifestazione contro il razzismo della showgirl Sylvie Lubamba per dire no al razzismo "Gentile Popolo Italiano, sono Sylvie Lubamba ho intenzione di diventare 'bianca' così potrò esprimere la mia opinione sulla piaga culturale del razzismo. Negli ultimi mesi sono molteplici i salotti televisivi che se ne stanno occupando e i vari ospiti convocati sono tutti caucasici, nessuno di etnia negroide, che strano, eppure chi può meglio della sottoscritta spiegare come ci si sente a suggerire dei provvedimenti intelligenti ed ironici per affrontare il problema. Mi domando: come lai la mia bella Italia è l'unico Paese che non da spazio a conduttori, giornalisti, opinionisti, inviati di razze diverse? Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Olanda e non ultimi i Paesi scandinavi hanno nelle loro emittenti televisive, diversi professionisti della comunicazione di ...

