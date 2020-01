Stuprata per oltre 20 anni dal padre, ragazza di 32 anni rivela: “Ho avuto 4 figli da lui” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stuprata per 20 anni dal padre, una ragazza di 32 anni rivela di aver avuto 4 figli da lui Una ragazza di 32 anni ha denunciato il padre che l’ha Stuprata per oltre 20 anni: la giovane, inoltre, ha rivelato di aver avuto 4 figli dal genitore. La vicenda è avvenuta ad Arequito, nella provincia di Santa Fe, in Argentina, ed è stata raccontata dal quotidiano locale 20.minutos. Secondo quanto ricostruito dal giornale, la 32enne avrebbe denunciato il padre dopo oltre 20 anni di soprusi e violenze. La ragazza, infatti, ha raccontato di aver vissuto con il papà sin da bambina, ovvero da quando i suoi genitori si sono separati. Dall’età di 9 anni, la giovane sarebbe stata violentata ripetutamente e dai continui stupri sarebbero nati anche 4 figli di 20, 17, 13 e 9 anni. Dopo la denuncia, l’uomo, di 57 anni, è stato arrestato. Nella sua abitazione sono state trovate anche ... Leggi la notizia su tpi

