Stragi del sabato sera, più controlli: ecco cosa farà la Polizia municipale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Via a un nuovo protocollo Anci-Viminale per rafforzare i controlli sulle strade. Saranno pattugliate le aree nei pressi delle discoteche e dei locali di aggregazione: ruolo chiave affidato alla Polizia municipale. Il ministero dell’Interno e l’Anci hanno firmato un protocollo d’intesa per contrastare le Stragi del sabato sera e gli incidenti stradali per abuso di … L'articolo Stragi del sabato sera, più controlli: ecco cosa farà la Polizia municipale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

