Strage di Bologna, ergastolo all'ex Nar Gilberto Cavallini (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'ex terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari Gilberto Cavallini è stato condannato oggi all'ergastolo per il suo ruolo nella Strage di Bologna del 2 agosto 1980.A quarant'anni da quell'attentato costato la vita a 85 persone e dopo due anni di processo, l'ex terrorista neofascista già condannato a diversi ergastoli per l'attività criminale durante la sua permanenza nei Nuclei Armati Rivoluzionari, si è visto condannare ancora una volta all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Bologna dopo 45 udienze.Cavallini, oggi detenuto a Terni in regime di semilibertà, secondo la Procura di Bologna fornì supporto logistico ai due esecutori materiali della Strage - Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva - ospitandoli a Villorba di Treviso prima della Strage e fornendo loro documenti falsi e l'automobile usata dai tre per raggiungere Bologna.Il ... Leggi la notizia su blogo

