Strage di Bologna, Cavallini condannato all’ergastolo. Ma i giudici riqualificano il reato: non fu per attentare alla sicurezza della Stato (Di giovedì 9 gennaio 2020) È colpevole del reato di Strage, ma non aveva come finalità l’attentato alla sicurezza dello Stato. Lo ha deciso la corte d’Assise di Bologna che ha condannato Gilberto Cavallini all’ergastolo, riqualificando però il reato contestato dalla procura. La riqualificazione si legge alla seconda riga del dispositivo della sentenza di primo grado per l’ex terrorista nero. Una decisione che i giudici motiveranno fra sei mesi. In attesa delle ragioni della condanna, che arriveranno a quasi 40 anni dall’anniversario del massacro della stazione con 85 morti e 200 feriti, si può solo ragionare su due righe e mezzo del dispositivo. All’imputato, che anche oggi prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, si è dichiarato innocente, la procura di Bologna aveva contestato l’articolo 285 del codice penale, che punisce “chiunque, allo scopo di attentare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

