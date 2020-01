Strage di Bologna, arrivata la sentenza: ergastolo per Cavallini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Marco Della Corte La procura ha infine avuto ragione riguardo la pena nei confronti dell'ex Nar, Cavallini è stato ritenuto colpevole per l'accusa di concorso in Strage La corte di assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini, nel corso del processo che ha visto l'imputato colpevole dell'accusa di concorso nella Strage di Bologna. La sentenza, presieduta da Michele Leoni, scrive la parola fine ad un'importante capitolo di uno degli eventi più bui riguardanti il periodo terroristico italiano. La Strage si verificò tramite lo scoppio di un ordigno che generò 85 morti ed oltre 200 feriti. La sentenza è arrivata dopo 6 ore e mezza di camera di consiglio. Come riporta l'agenzia Adnkronos, la parente di una ferita durante l'attentato terroristico ha esclamato: "Finalmente giustizia è fatta". Strage di Bologna: l'ex Nar Cavallini condannato ... Leggi la notizia su ilgiornale

TgLa7 : Condanna all'#ergastolo per l'ex terrorista dei #Nar #GilbertoCavallini, nel processo sulla #Strage della stazione… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, verso la sentenza. Gilberto Cavallini: “Di quello che non ho fatto non mi posso pentire” - eziomauro : Strage di Bologna, condannato all'ergastolo l'ex Nar Gilberto Cavallini -