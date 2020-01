Strage della stazione di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Condanna all’ergastolo per l’ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte di assise, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio. Strage di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini Per Cavallini, 67enne, condannato a diversi ergastoli e attualmente detenuto a Terni in regime di semilibertà, la Procura di Bologna aveva chiesto l’ergastolo per la Strage alla stazione, per la quale sono stati condannati in via definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Per l’ex Nar è stata anche disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente di primo grado o il coniuge; di 50mila euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente di secondo grado o un affine di primo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

