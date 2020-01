Strage Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini. Familiari vittime, sentenza rende giustizia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Condanna all'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza e' stata letta dalla Corte di assise, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio. Alla lettura della sentenza l'imputato, in semiliberta' nel carcere di Terni, non era piu' presente in aula. In mattinata aveva fatto dichiarazioni spontanee. Erano presenti invece una trentina di Familiari delle vittime, tra i banchi del pubblico, che hanno accolto il verdetto in maniera composta, con evidente soddisfazione. Presente anche la presidente dei Familiari delle vittime della Banda della Uno Bianca, Rosanna Zecchi."A nome della Procura esprimo la piena soddisfazione per la condanna inflitta a Cavallini. E' un riconoscimento agli sforzi compiuti in questi anni", ha detto il pm Antonello Gustapane, che con i colleghi Antonella Scandellari e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

TgLa7 : Condanna all'#ergastolo per l'ex terrorista dei #Nar #GilbertoCavallini, nel processo sulla #Strage della stazione… - LaStampa : Condanna all'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, verso la sentenza. Gilberto Cavallini: “Di quello che non ho fatto non mi posso pentire” -