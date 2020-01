Strage alla stazione di Bologna: ergastolo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar (Di giovedì 9 gennaio 2020) ?Strage alla : ergastolo per Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar. Condanna all'ergastolo, dunque, per l'ex terrorista dei Nar Cavallini, nel processo... Leggi la notizia su leggo

Agenzia_Ansa : Addio alla scrittrice Lorenza Mazzetti. Scampò a strage nazista degli Einstein.Premio per Il cielo cade #ANSA - bolognatoday : Processo bis alla strage di Bologna: Cavallini condannato all'ergastolo - AnMaMe69 : RT @MassimoFranchi: Nonostante tutta la stampa a favore, un altro Nar è condannato per la #stragediBologna Mancano sempre i mandanti La ver… -