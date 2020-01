Star Wars Battlefront II accoglie un nuovo potentissimo jedi: Papa Giovanni Paolo II (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ahhh quanto è bello il mondo delle mod! Non è "solo" la capacità di inserire feature e idee straordinarie ma è anche la stramberia di alcune scelte ad affascinare, a lasciare interdetti, far sorridere. Certo magari c'è chi potrebbe rimanere offeso di fronte a questa mod ma di questi tempi come ti muovi rischi di offendere qualcuno quindi corriamo il rischio e speriamo che tutti capiscano come non si tratti di una mancanza di rispetto ma sì, solo di una stramberia.Ma andiamo al punto. La mod di cui vogliamo parlarvi in questo caso è pensata per Star Wars: Battlefront II, è spiazzante ed è opera di xDoIT, un giocatore che ha ben deciso di prendere il modello di Kylo Ren e la sua spada, quello che pare il viso di Luke Skywalker e modificarli per dare vita al "jedi definitivo", uno che va ben oltre i poteri della Forza.Spada laser gialla al seguito ecco che un giovane Papa Giovanni Paolo II ... Leggi la notizia su eurogamer

