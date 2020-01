Speed skating, Europei 2020: Nicola Tumolero fermato da una bronchite. L’Italia perde una delle sue stelle (Di giovedì 9 gennaio 2020) Comincia nel peggiore dei modi l’avventura dell’Italia agli Europei di Speed skating di Heerenveen. La squadra azzurra perde uno dei suoi sicuri protagonisti ed una carta da medaglia molto importante. Nicola Tumolero, infatti, ha annunciato il suo forfait per la manifestazione continentale a causa di una bronchite e dunque non potrà gareggiare. Davvero un’assenza pesantissima, perchè Tumolero poteva giocarsi le sue chance da medaglia prima nei 10000 metri, dove è bronzo olimpico in carica, e poi soprattutto con nell’inseguimento a squadre. Il terzetto azzurro era tornato a vincere in Coppa del Mondo dopo 14 anni ed ora insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti ci sarà Francesco Betti. Tumolero era tornato a gareggiare a Novembre dopo ben diciotto mesi dall’infortunio al tendine d’Achille che lo ha colpito alle Olimpiadi di PyeongChang. Un ... Leggi la notizia su oasport

