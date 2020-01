Sondaggio Noto sull'Emilia Romagna, Bonaccini cala di 2 punti: il grillino lancia Lucia Borgonzoni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il fattore M5s potrebbe dare una grossa mano a Matteo Salvini in Emilia Romagna. Secondo il Sondaggio di Antonio Noto per Porta a porta pubblicato dal Quotidiano nazionale sulle regionali del prossimo 26 gennaio, il testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini del Pd (ben nascosto sui Leggi la notizia su liberoquotidiano

you_trend : ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Altri): 4% - giovannidalloli : RT @you_trend: ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Al… - bes_d_f : RT @you_trend: ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Al… -