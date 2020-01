Sondaggi politici Ipsos: per 55% italiani governo durerà più a lungo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sondaggi politici Ipsos: per 55% italiani governo durerà più a lungo Il governo durerà più a lungo. Ne è convinto il 55% degli italiani. Secondo i Sondaggi politici Ipsos realizzati per Di Martedì, solo un terzo degli intervistati vede una fine più vicina, entro due mesi. La maggioranza, invece, è sicura del contrario, al netto dei contrasti tra i partiti che sostengono il Conte bis. Tanti i nodi da sciogliere tra gli alleati di governo: dal dossier Autostrade, al caso prescrizione, senza dimenticare temi caldi come Alitalia e Ilva. Sullo sfondo, infine, rimane l’appuntamento elettorale del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria. Una sconfitta del centrosinistra, soprattutto in una delle regioni rosse per eccellenza, potrebbe far precipitare tutto nonostante l’ostentata serenità del premier Conte. Il futuro è però già qua che bussa alla porta. E proprio sul futuro i ... Leggi la notizia su termometropolitico

