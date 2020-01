Sondaggi Emilia Romagna | Bonaccini resta avanti | ma il centrodestra ha più voti

Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio : "I Sondaggi sull'Emilia Romagna mi rendono ottimista" : Giorgia Meloni è l'attesissima ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, in onda su Rete4. La leader di Fratelli d'Italia commenta il sondaggio secondo cui in Emilia Romagna le intenzioni di voto danno un testa a testa serrato tra Lucia Borgonzoni (43,5%) e Stefano Bonaccini (44,5%). "Il sonda

Sondaggi Emilia Romagna : Borgonzoni sempre più tenace rimonta su Bonaccini : A 18 giorni dalle elezioni in Emilia Romagna la sfida tra il candidato dem Stefano Bonaccini e la sua avversaria leghista Lucia Borgonzoni si fa sempre più ardua: secondo gli ultimi Sondaggi realizzati da NotoSondaggi per la trasmissione condotta da Bruno Vespa Porta a Porta, il distacco a favore del governatore uscente ora è solamente di circa 2 punti percentuali. E così il testa a testa potrebbe essere deciso dal Movimento 5 Stelle. Ultimi ...

Elezioni in Emilia Romagna - Bonaccini avanti di due punti su Borgonzoni – Il Sondaggio Swg : Quando mancano 16 giorni al voto, l’Emilia Romagna risulta così spaccata tra i due principali candidati di centrosinistra e centrodestra: Stefano Bonaccini, già governatore della Regione, è avanti di due punti con una forbice di consensi tra il 45 e il 49% su Lucia Borgonzoni, la candidata espressa dalla Lega di Matteo Salvini, che negli ultimi orientamenti di voto Swg porta a casa consensi tra il 43 e il 47%. Lanciando uno sguardo agli ...

Sondaggio Noto sull'Emilia Romagna - Bonaccini cala di 2 punti : il grillino lancia Lucia Borgonzoni : Il fattore M5s potrebbe dare una grossa mano a Matteo Salvini in Emilia Romagna. Secondo il Sondaggio di Antonio Noto per Porta a porta pubblicato dal Quotidiano nazionale sulle regionali del prossimo 26 gennaio, il testa a testa tra il governatore uscente Stefano Bonaccini del Pd (ben nascosto sui

Ultimi Sondaggi politico elettorali - a livello nazionale cresce consenso Lega e Pd - in Calabria netta vittoria del centrodestra - l’Emilia Romagna al fotofinish : Secondo gli Ultimi sondaggi resi pubblici ieri a Porta a Porta da Bruno Vespa la Lega resta saldamente il primo partito in Italia col 32% dei consensi. L’indagine è stata svolta all’istituto Noto sondaggi nei primi giorni del 2020. Secondo sempre i sondaggi presentanti a Porta a Porta l’altro partito che guadagna posizioni è il Pd che fa registrare un significativo +1% rispetto agli Ultimi sondaggi del 2019. Il Pd si attesta come ...

Sondaggi elettorali Noto : Emilia Romagna - si riduce il vantaggio di Bonaccini : Sondaggi elettorali Noto: Emilia Romagna, si riduce il vantaggio di Bonaccini Lega e Pd in crescita, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle in calo. Questa in sintesi la fotografia scattata dai primi Sondaggi elettorali Noto dell’anno per Porta a Porta, andati in onda durante la puntata dell’8 gennaio. Rispetto ad un mese fa, i dem guadagnano un punto portandosi al 18,5%. I Cinque Stelle iniziano il 2020 come avevano chiuso ...

Sondaggi Emilia-Romagna - Bonaccini avanti su Borgonzoni : Stefano Bonaccini resta avanti su Lucia Borgonzoni ma di poco, lontanissimo il candidato pentastellato tra il 5 e il 9%. È la fotografia del Sondaggio redatto da NotoSondaggi per Porta a Porta circa il risultato delle prossime regionali in Emilia Romagna, a 18 giorni dal voto. In particolare, secondo la rilevazione, il margine di vantaggio del governatore uscente si è assottigliato nell’ultimo mese: l’11 dicembre Bonaccini stava tra ...

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini in testa. Ma la Lega è il primo partito : Tornano i risultati dei Sondaggi che riguardano la corsa all’Emilia Romagna: Bonaccini, esponente Pd, è in testa, ma tra le liste quella favorita è invece la Lega. Dati che confermano i precedenti, quelli ottenuti dal Sondaggio realizzato da Mg Research sulle elezioni regionali in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini, presidente uscente e candidato del centrosinistra, mantiene […] L'articolo Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini in testa. ...

Sondaggi Emilia Romagna - Bonaccini sempre in testa : tra le liste Lega davanti al Pd : Il Sondaggio realizzato da Mg Research sulle elezioni regionali in Emilia Romagna conferma il trend emerso nelle scorse settimane: Stefano Bonaccini, presidente uscente e candidato del centrosinistra, è leggermente in vantaggio sulla leghista Lucia Borgonzoni. Tra le liste, invece, è testa a testa tra Pd e Lega, con il Carroccio leggermente avanti.Continua a leggere

Sondaggi politici Demopolis : Emilia Romagna - le priorità dei cittadini : Sondaggi politici Demopolis: Emilia Romagna, le priorità dei cittadini Politiche per l’occupazione e la sicurezza urbana, investimenti in infrastrutture. Sono queste le priorità per il futuro governo dell’Emilia Romagna indicate dai cittadini nei Sondaggi politici condotti dall’Istituto Demopolis per Today-Citynews tra il 18 e il 22 dicemrbe 2019. A meno di un mese dall’appuntamento elettorale, gli abitanti della ...

Sondaggi Emilia Romagna - "Borgonzoni e Bonaccini sotto il margine di errore". La situazione "è liquida" : "Siamo già sotto la soglia di errore". Il direttore della Stampa Maurizio Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, apre il campo delle regionali dell'Emilia Romagna a ogni clamorosa sorpresa. Stando all'ultimo Sondaggio di Alessandro Amadori per Affaritaliani, per esempio, il governatore

Anna Ascani dalla Merlino - "Salvini sa che in Emilia Romagna non può vincere". Subito smentita dai Sondaggi : "Io credo che Matteo Salvini sappia che sarà molto dura vincere in Emilia Romagna". Anna Ascani, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, professa grande ottimismo per la vittoria del Pd alle imminenti regionali. "Mi fa ridere che dicono che Bonaccini nasconde il simbolo del Pd - ironizza la ex re

Sondaggi elettorali Mg Research : Emilia Romagna - Bonaccini ancora in testa : Sondaggi elettorali Mg Research: Emilia Romagna, Bonaccini ancora in testa Il governatore uscente Stefano Bonaccini sarebbe ancora davanti alla candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni nella corsa alle elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna. Secondo i Sondaggi elettorali Mg Research per Affaritaliani.it pubblicati il 30 dicembre, Bonaccini è in vantaggio di due punti con una forchetta di consenso che va dal 43,5 al 47,5% ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - solo due punti dividono Borgonzoni da Bonaccini - decisivi gli ultimi giorni di campagna elettorale : Le elezioni regionali in Emilia Romagna saranno decisive per le sorti di un governo sempre più traballante. Già in aperta polemica per la revoca delle concessioni autostradali, la coalizione giallofucsia non potrà reggere lo smacco della sconfitta in una regione che per 50 anni è stata sempre governata dalla sinistra. Matteo Salvini è in pressing. Da inizio di gennaio è partito il suo tour che toccherà 100 piazze in Emilia ...