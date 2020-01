Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini davanti (di poco) a Borgonzoni: il governatore Pd tra 45 e 49, la senatrice della Lega tra 43 e 47 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Bonaccini avanti con un lieve margine. Lucia Borgonzoni che rincorre a poca distanza. E la coalizione di centrodestra che supera quella di centrosinistra, confermando “l’effetto Bonaccini”: il governatore attira più voti di quanto non fanno i partiti a suo sostegno. E’ la sintesi di un Sondaggio Swg sulle elezioni regionali in Emilia Romagna per il TgLa7. Si tratta di una delle ultime rilevazioni possibili per legge, quando mancano poco più di due settimane all’appuntamento elettorale. Nel dettaglio il candidato del Pd e del resto del centrosinistra, il presidente uscente Bonaccini, raccoglierebbe voti in una forbice tra il 45 e il 49 per cento. La rivale senatrice della Lega Borgonzoni, sostenuta da tutto il centrodestra, metterebbe insieme tra il 43 e il 47 per cento. A distanza considerevole tutti gli altri candidati: Simone Benini (M5s) è dato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

