Sondaggi Emilia-Romagna, Bonaccini avanti su Borgonzoni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Stefano Bonaccini resta avanti su Lucia Borgonzoni ma di poco, lontanissimo il candidato pentastellato tra il 5 e il 9%. È la fotografia del Sondaggio redatto da NotoSondaggi per Porta a Porta circa il risultato delle prossime regionali in Emilia Romagna, a 18 giorni dal voto. In particolare, secondo la rilevazione, il margine di vantaggio del governatore uscente si è assottigliato nell’ultimo mese: l’11 dicembre Bonaccini stava tra il 45 e il 49% e Borgonzoni tra il 41 e il 45%. Oggi, invece, il dato dell’esponente leghista è costante, mentre quello del Presidente dem è leggermente sceso, attestandosi tra il 43 e il 47%. Staccatissimo il terzo candidato in lizza, il pentastellato Simone Benini tra il 5 e il 9%. Il Sondaggio è stato svolto il 7 gennaio, il committente è Porta a Porta, estensione territoriale regionale, il campione è di mille elettori residenti in ... Leggi la notizia su nextquotidiano

