Sondaggi elettorali, Lega resta primo partito al 30,4% ma perde quasi un punto in venti giorni. Anche Renzi in calo: 4,5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) Se si votasse oggi, la Lega di Salvini resterebbe il primo partito con il 30,4 per cento dei consensi, anche se rispetto al 19 dicembre 2019 ha perso quasi un punto percentuale (-0,8). È quanto emerso dal Sondaggio Emg Acqua presentato in giornata ad Agorà, su Raitre. Nella rilevazione, il partito democratico è dato al 19,9 per cento, con lo 0,3 per cento in più rispetto alla metà dello scorso mese. In leggero calo il Movimento 5 Stelle, che in venti giorni è passato dal 16,1 al 15,9 per cento (-0,2). Stabile al 10,6 per cento Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, mentre Forza Italia ha guadagnato lo 0,3 per cento, attestandosi al 7 per cento delle intenzioni di voto. Notizie non buone per Matteo Renzi, con la sua Italia Viva in calo di mezzo punto percentuale al 4,5 per cento. Ed è proprio di mezzo punto, invece, la crescita registrata da Azione di Carlo Calenda, ora arrivato al ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

