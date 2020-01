Soleimani, spunta il video del blitz americano: ecco come è morto il generale iraniano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ci sono certe bufale che nascono per caso. Un errore, che si moltiplica, si moltiplica e si replica. Quando parliamo di viralità, non a caso facciamo riferimento al concetto di virus. Non esiste un metodo per sconfiggere un herpes: puoi solo limitarne la sua comparsa sapendo che riapparirà in nuove forme. La nostra storia parte solo in apparenza da La7, dove, su una pagina ora rimossa, ma archiviata qui, della trasmissione Atlantide viene mostrato un video presentato come Il video dell’uccisione del generale Soleimani Un video nel bianco e nero delle telecamere a ripresa notturna che mostra un convoglio. La storia: il video del blitz americano su La7 Ma un video che non è esattamente un video reale. Bensì è tratto dal materiale promozionale del videogioco AC-130 Gunship Simulator – Convoy engagement, trailer rilasciato nel 2015 Noterete come il video che avete visto su ... Leggi la notizia su bufale

