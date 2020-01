‘Sognando l’Olimpo’: Elena Micheli, la giovane stella dello sport del soldato italiano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Possiamo definirla soltanto una giovane promessa in rampa di lancio, quando è già vicecampionessa mondiale senior? Stiamo parlando di Elena Micheli, stella del pentathlon moderno azzurro. Nata a Roma 20 anni fa, tesserata per il CS Carabinieri, Micheli sta continuando a dare lustro al Bel Paese per quanto riguarda lo sport di origine militare che comprende ben cinque discipline: nuoto, scherma, equitazione, corsa e tiro, e cercherà di essere la prima rappresentante azzurra al femminile a salire sul podio a Cinque Cerchi nei prossimi Giochi di Tokyo 2020 (solo Claudia Corsini ci andò vicinissima ai Giochi di Atene 2004, quando finì quarta a pochi secondi dal bronzo). Il pentathlon moderno, che per la prima volta è stato ammesso anche con la gara femminile a partire dall’edizione di Sydney 2000, è uno sport che richiede di grande versatilità, così come una grande preparazione ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : ‘Sognando l’Olimpo’: Marco Suppini, astro nascente del tiro a segno italiano -