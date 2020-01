Smog Vicenza: da domani scatta il livello rosso, stop anche ai veicoli commerciali Euro4 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Smog a Vicenza: da domani venerdì 10 gennaio scatta il livello rosso. Sulla base della verifica effettuata questa mattina dall’Arpav, che ha accertato lo sforamento per 10 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo d’aria, alle limitazioni già in vigore nel “livello arancione” si aggiunge lo stop – tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 – anche dei veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 4. Da domani venerdì 10 gennaio, pertanto, e almeno fino al nuovo bollettino Arpav, previsto per lunedì 13 gennaio, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare: i veicoli privati a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4; i veicoli commerciali a benzina Euro 0, 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

