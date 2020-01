Sky: oggi il Napoli chiude anche per Lobotka (Di giovedì 9 gennaio 2020) Doppio colpo per il Napoli che, dopo l’arrivo di Demme che è già a Roma e in giornata svolgerà le visite mediche, chiuderà oggi anche l’affare Lobotka con il Celta Vigo. Il giocatore è pronto a diventare un giocatore del Napoli, la trattativa si era bloccata perché il club spagnolo aveva prima la necessità di trovare un sostituto. Tutto risolto, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, si devono solo definire i dettagli del pagamento e poi Gattuso sarà pronto ad accogliere il secondo rinforzo di questo calciomercato. Affondo decisivo poi degli azzurri per Lobotka, si attende il sì definitivo del Celta che nel frattempo ha già trovato il sostituto: Guido Rodriguez del Club America. L'articolo Sky: oggi il Napoli chiude anche per Lobotka ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

