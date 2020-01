Simeone a Joao Felix: «Serve impegno, non basta il talento» – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Simeone, alla vigilia dell’impegno dell’Atletico Madrid in Supercoppa, si rivolge a Joao Felix: «Serve impegno, non basta il talento» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

consiglifantac2 : Giovanni Simeone con il rientro di Pavoletti potrebbe rischiare il posto e il mio consiglio è quello di cercare di… - Luca100celleASR : Simeone è l’anticalcio, e i talenti come Joao Felix (o Ferreira Carrasco) in un calcio fatto de fabbri, falegnami… - brienso63 : RT @GOAL_ID: Cagliari XI Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Cadan… -