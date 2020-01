Silvio Berlusconi è single, ha nuova fidanzata? Molto più giovane di lui… [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ex premier Silvio Berlusconi è di nuovo balzato agli onori del gossip a causa della sua vita sentimentale. Era cosa più che nota che il cuore di Berlusconi appartenesse a Francesca Pascale, ma negli ultimi giorni impazza sul web la notizia che tra i due sarebbe finita e che il Cavaliere abbia già trovato una nuova compagna… Arriva Marta Sembra proprio che Berlusconi si sia avvicinato a Marta Fascina, classe 1990. La donna è un ex membro dell’ufficio stampa del Milan e attualmente deputata di Forza Italia alla Camera dei deputati. Di origini calabrese, la bella Fascina vanta una laurea in Lettere e Filosofia, conseguita a “La Sapienza” di Roma. Sarà lei la prossima lady Berlusconi? Restiamo in attesa di nuovi sviluppi! L'articolo Silvio Berlusconi è single, ha nuova fidanzata? Molto più giovane di lui… FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

forza_italia : Al nostro Paese auguro che questo sia l’anno di un cambiamento vero, per ricominciare a crescere con ottimismo e de… - forza_italia : Questo governo è nato per evitare le elezioni e per non consentire alla maggioranza naturale degli italiani, che è… - giornali_it : Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte punta agli azzurri: 'Forza Italia nel governo? Passaggio significativo' #9gennaio… -