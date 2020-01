Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: la nuova fiamma del Premier è giovanissima (FOTO) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sarebbero detti addio, almeno questa è l’indiscrezione circolata dal web e ritornata anche dal sito Affaritaliani. La coppia che negli ultimi anni ha mostrato di essere felice e di andare contro il pregiudizio della gente, nonostante i tantissimi anni di differenza pare si sia lasciata. A lasciare ancor di più i lettori senza parole, però, sarebbe la nuova fiamma del Premier anch’essa giovanissima e napoletana. Vediamo insieme di chi si tratta. Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati Silvio Berlusconi non è solo un uomo di Politica. Nell’ultimo decennio, infatti, il padre di Pier Silvio è stato al centro di numerosi scandali tra cui il famoso “Bunga Bunga”. Insieme a lui altri grandi big dello spettacolo e non solo sono stati trascinati in un processo che ancora oggi è in corso… Dopo la fine ... Leggi la notizia su kontrokultura

forza_italia : Al nostro Paese auguro che questo sia l’anno di un cambiamento vero, per ricominciare a crescere con ottimismo e de… - forza_italia : Questo governo è nato per evitare le elezioni e per non consentire alla maggioranza naturale degli italiani, che è… - KontroKulturaa : Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: la nuova fiamma del Premier è giovanissima (FOTO) - -