Signorini mette in guardia su Pago e Clizia Incorvaia: “Sguardi complici” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, cosa ha detto su Pago e Clizia Incorvaia Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione di Grande Fratello Vip, è intervenuto a Casa Chi, il programma online del suo settimanale, per parlare e spettegolare su questa nuova edizione e sui suoi concorrenti. Molto contento del cast che è riuscito … L'articolo Signorini mette in guardia su Pago e Clizia Incorvaia: “Sguardi complici” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

VirginReali : @AssetAsteria signorini domani deve battere Milly o provarci e quindi mette più carne sul fuoco possibile - callmesime_ : Signorini però c'è da dire che nel modo in cui conduce non mi mette ansia come magari faceva una d'urso o la Blasi #GFVIP - StefaniaCantoni : Signorini già che mette in riga la Uanda. Bravo! Stai iniziando a prendere le redini #GFVip -