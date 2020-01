Sicilia: sbloccata vertenza raddoppio Ogliastrillo-Castelbuono, lunedì cantiere aperto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – Dovrebbero ripartire lunedì 13 gennaio i lavori per il raddoppio ferroviario Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono. E’ questo l’esito dell’incontro di oggi in assessorato regionale alle Infrastruttura fra l’assessore Marco Falcone, i rappresentanti delle sigle sindacali, l’ad di Toto Costruzioni Alfonso Toto e il direttore territoriale di Rfi Filippo Palazzo.“I vertici della stazione appaltante – afferma Falcone – hanno preso l’impegno al riavvio del cantiere per lunedì prossimo, dopo aver fornito garanzie sull’avvenuta risoluzione delle problematiche organizzative dell’impresa che avevano portato allo stallo sui lavori. L’ad Alfonso Toto ha inoltre sottoposto al governo Musumeci un cronoprogramma riaggiornato che prevede per il 2020 una produzione di oltre 87 milioni di euro che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

