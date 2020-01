Sicilia, nuovo filone dell’inchiesta su Nicastri e Arata: la procura di Palermo indaga sul piano regionale dei rifiuti mai approvato (Di giovedì 9 gennaio 2020) È uno dei dossier più delicati della recente storia della Sicilia. Ora è finito al centro di un’indagine. La procura di Palermo indaga sul piano regionale per i rifiuti, da anni in calendario e ancora non approvato. L’indagine che ha portato all’arresto del “re” dell’eolico Vito Nicastri e del faccendiere vicino alla Lega Paolo Arata, nata da un giro di mazzette per facilitare gli iter che dovevano portare all’approvazione di progetti in materia di biometano, ha portato all’apertura di un nuovo filone, quello appunto sul piano regionale dei rifiuti. L’imprenditore trapanese Nicastri, è accusato di essere uno dei finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro grande investitore nel settore delle energie alternative. I pm, coordinati dall’aggiunto Paolo Guido, stanno tentando di capire se ci siano state pressioni a vari livelli finalizzate ad ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

