Sicilia: inchiesta procura Palermo su Piano rifiuti, M5S ‘gravissimo, Musumeci chiarisca’ (Di giovedì 9 gennaio 2020) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – “Apprendiamo da fonti di stampa che la magistratura palermitana starebbe indagando su eventuali pressioni pervenute in fase di redazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti in favore di alcune imprese. Un fatto gravissimo che va a sommarsi alla parallela inchiesta su Nicastri e Arata da cui emerge un quadro oltremodo preoccupante. Alla luce di tali fatti la Commissione Ambiente dell’Ars non può esprimere alcun parere su quello che dovrebbe essere uno strumento pianificatorio fondamentale per l’Isola”. Così i deputati del M5S all’Ars commentano l’inchiesta della procura di Palermo sul Piano regionale dei rifiuti e chiedono “un chiarimento da parte del Presidente della Regione presso le opportune sedi istituzionali”.“Il nostro gruppo parlamentare – aggiungono – ha segnalato ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

BeliceIt : Inchiesta pm su Piano rifiuti Sicilia – Agenzia ANSA - calzelunghe17 : RT @GLORIA12378530: Sicilia: indagato Faraone, dirigente del Pd renziano.Sono 83 i deputati regionali alcuni in carica,altri delle scorse l… - TgrSicilia : Inchiesta della #procura di #Palermo sulla gestione dei #rifiuti in #Sicilia. Al centro dell'indagine anche il pian… -