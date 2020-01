Sicilia, ai bambini calza nera della Befana con scritta ‘Forza Nuova’. Presente anche il sindaco: “Vicenda strumentalizzata” (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Befana ai bambini di Trappeto, nel Palermitano, patria di Danilo Dolci, ha portato calze nere con la scritta “Forza Nuova”. Un’iniziativa che ha sollevato le critiche di parecchi cittadini, associazioni, sindacati e personaggi politici soprattutto per la presenza del sindaco Santo Cosentino alla manifestazione promossa dal partito di estrema destra. A denunciare per primo i fatti è stato il quotidiano on line Il Tarlo che da giorni segue la vicenda. Sul caso è intervenuto anche il deputato del Partito Democratico Carmelo Miceli che ha annunciato dalla sua pagina Facebook un’interrogazione parlamentare sul caso: “A Trappeto, in provincia di Palermo, Forza Nuova ha avuto il coraggio di donare ai bambini 100 calze nere, con la scritta ‘Forza Nuova’, piene di dolci. Il tutto alla presenza del sindaco e del vicesindaco. Non c’è nulla di più indecente di strumentalizzare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Bar illegale gestito da due bambini, sequestrato da polizia - fantasyeydor01 : Sicilia, ai bambini calza nera della Befana con scritta 'Forza Nuova'. Presente anche il sindaco: 'Vicenda strument… - sarasarli : RT @fattoquotidiano: Sicilia, ai bambini calza nera della Befana con scritta ‘Forza Nuova’. Presente anche il sindaco: “Vicenda strumentali… -