Sheffield United-West Ham, Premier League: pronostici (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sheffield United-West Ham è l’anticipo della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21: pronostici e probabili formazioni. Sheffield United – West HAM venerdì ore 21:00 Lo Sheffield United è la principale rivelazione della Premier League 2019-2020. Promosso al termine della scorsa stagione, ha dimostrato di saper essere competitivo anche in massima serie, soprattutto grazie a una strepitosa solidità difensiva. Chris Wilder – cinquantaduenne allenatore di buon livello, nativo di Stocksbridge – punta su un prudente 3-5-2, che si trasforma spesso in un ancor più coperto 5-3-2, grazie al lavoro dei laterali in copertura. Il West Ham ha recentemente deciso di esonerare Manuel Pellegrini e di ingaggiare nuovamente David Moyes, il quale aveva già allenato questo club in passato. Da quando è tornato, il tecnico scozzese ha ... Leggi la notizia su ilveggente

GenovaOn : La decisione di rimanere o lasciare lo Sheffield United è di Billy Sharp – Chris Wilder - FurkanKrl681995 : Idman TV Sheffield United-WestHam Crystal Palace-Arsenal Chelsea-Burnley Tottenham - Liverpool Bournemouth-Watford… - Deepnightpress : #Sheffield United-#WestHam #PremierLeague 10-01-2020: il nostro pronostico -